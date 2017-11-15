Bakan Özlü'den cam filmi ve yerli otomobil açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, cam filmi hakkında ve yerli otomobil hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 15 Kasım 2017 13:46

Cam filmiyle ilgili yasağın hala devam ettiğini belirten Faruk Özlü cam filmi yasağıyla ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz. Önümüzde iki seçenek var dedi.

Yerli otomobil ile ilgili konuşan Özlü, "İlk prototipin ortaya çıkması, birinci faz. ikinci fazda üretim yeri konusu gündeme gelecek. Ortak girişim grubu hızlı çalışacağız 48 ayı 36 aya indireceğiz diyebilir" dedi.

Faruk Özlü'nün konuşmalarından satır başları;

Kamuoyunda şöyle bir anlayış hakim. Sanki serbestti yasak getiriyorduk. Biz bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istiyorduk. Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde Emniyet, İçişleri, Karayolları ile konsensus sağlamıştık. Bu yasağı kaldıralım diye. Uygulamayı 26 Ekim 2017'de kaldıralım demiştik. Yasak halen devam ediyor. Fakat geçen yıl meydana gelen terör eylemlerinde emniyet görevlisi arkadaşların cam filmi nedeniyle bir takım sıkıntılar olduğunu ifade ettiler. Böyle bir endişe olunca yasağı kaldırmayalım dedik. Güvenlik sorunları oluşuyor.

Emniyet ve İçişleri güvenlik noktasında sıkıntı olacağı için devamını istedi. Bu yasağın kaldırılmasıyla ilgili kararı öteledik. Şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde cam filmi yasağıyla ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz. Ne kadar esnetebiliriz.

Kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalışılıyor. İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkinci yol güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi. İkisi arasında bir çalışma olacak. Bunları Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. O talimatlar doğrultusunda devam edeceğiz.

Yerli otomobilin prototipi çıkınca sipariş alınacak

Birçok ilden bize mektuplar var, talepler var. Kamuoyu projeyi sahiplendi, bazı iller imza topluyor. Sipariş verenler oldu. Kamuoyunda sahiplenilen bir proje oldu. Gittiğimiz her ilde bu proje sahiplenmek isteniyor. Ortak girişim grubu bu projenin gerçekleşmesinde sorumluluk almak istenenlerden oluşuyor. Görev dağılımı söz konusu değil. Ortak şirket oluşturulacak. Bu şirket otomobilin tasarımından üretime satışa kadar üstlenecek. A şirketi belli bir kısmını, B şirketi yazılım kısmını gibi bir görev dağılımı olmayacak. Ortak şirkette 5 şirket hissedar olacak.

İlk prototipin ortaya çıkması, birinci faz. ikinci fazda üretim yeri konusu gündeme gelecek. Ortak girişim grubu hızlı çalışacağız 48 ayı 36 aya indireceğiz diyebilir.

"Dünya elektrikliye doğru gidiyor"

Elektrikli otomobil henüz tam oturmadı diyen bir görüş var. Elon Musk Türkiye'ye geldi. Musk'ın da ifade ettiği ben bir proje yürütüyorum ama henüz kendi fabrikalarımdaki sistemi tam oturtamadım. Ürettiğim otomobiller büyük markaların yüzde 1'i kadardır. Şeklinde ifadesi oldu. Bütün dünya elektrikliye gidiyor hibrit geçiş modeli. Analiz sonucu bu netleşecek. Bu kararı ortak girişim grubuna bırakıyoruz.

Toplumsal sahiplenme var. Piyasalar bunu satın aldı. Prototip ortaya çıktıktan sonra biz de sipariş alacağız. İkinci fazın başından itibaren talep toplayacağız.

"En güzel isim bulunacaktır"

Küresel başarı hedefliyoruz, dünya otomobili yapılacak. Otomotiv sanayiindeki dönüşüm Türkiye için şans. Marka ismi için henüz erken, tasarımı yapalım piyasaya bir performans gösterelim. İsimlendirme konusunda en güzel isim bulunacaktır.