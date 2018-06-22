Bakan Özhaseki'den Karamollaoğlu'na sert sözler

Bakan Özhaseki, Millet İttifakı'nda yer alan Karamollaoğlu'nun açıklamaları karşısında içinin sızladığını söyledi.

Güncellenme 22 Haziran 2018 14:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu dinledikçe içi sızladığını, birlikte gülüp ağladıklarının başkasının çanağına oy taşımasını hayretler içinde izlediğini söyledi.

PKK’yı çiçek çocuk gibi göstermek istediler

PKK belasının 1970'li yıllarda Biji Azadi diye başladığını belirten Özhaseki, sonra bu bölücüleri, şirretlik yapanları, katiller sürücüsünü bazılarının çiçek çocuklar gibi göstermeye başladığını, 40-50 yıl önce faaliyete başlayanlar, bu milletin başına çorap örmek istediğini, iki kara oğlana İstiklal Marşı söyletip tüylerimizi diken diken ettirenler, milli duygulardan faydalananların tüm liderleri kafaya aldığını, bunların milleti kafaya almak için kurulmuş bir örgüt olduğunu, 15 Temmuz'da gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını, bunların İslami olmayan, ABD'nin kucağına oturduğu bir örgüt olduğunu, Türkiye'yi bölmek istediklerinin görüldüğünü ifade etti.

MHP ve BBP büyük resmi gördü

Özhaseki, PKK'yı Kürtçülük, FETÖ'ye Müslümancılık yaptıranların Türkiye'ye diz çöktürmek, eski haline döndürmek istediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti sayesinde milletin desteğiyle bunu yapamadıklarını, MHP ve BBP'nin bunu gördüğünü, bunun Türkiye'nin bekası, istiklali ve istikbaline yönelik olduğunu gördüklerini, memleketin geleceği için ittifak yaptıklarını, karşıdaki tablonun ürkütücü olduğunu, beş benzemezin bir araya geldiğini, tek söylediklerinin diz çöktüreceğiz, yıkacağız, yaptırmayacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz şeklinde olduğunu belirtti.

Allah hidayete erdirsin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "her gün cuma namazı kılıyorum" sözlerine değinen Özhaseki, "Allah hidayete erdirsin. Erdiyse yanımıza getirsin. İnancımıza savaş açanlar, şimdi bakıyorum mağdur ve masum edebiyatı yapıyor. Katiller masum, ölenler zalim oldu. Bu nasıl mantık" dedi.

Karamollaoğlu'na sitem

Bakan Özhaseki, Millet İttifakı içinde yer alan ve CHP ile aynı listeyi paylaşan Saadet Partisi'ni ve lideri Temel Karamollaoğlu'nu anlayamadığını, Karamollaoğlu'nun açıklamaları karşısında içinin sızladığını, aynı konuda yıllarca mücadele ettiklerini, birlikte ağlayıp güldüklerini ama şimdi CHP'ye oy taşıdığını, bu durumu hayretler içinde izlediğini, telefonla arayıp konuşmak istediğini ama aralarında kırılma olacağını düşündüğü için vazgeçtiğini söyledi.