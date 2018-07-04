Bakan Özhaseki'den idam açıklaması

Bakan Özhaseki, idamdan yana olduğunu, AB'nin idamın karşısında engel durumda olduğunu söyledi.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 16:28

İdam cezasından yana olduğunu söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AB'nin buna engel olduğunu, Meclis'in kararının idamdan yana olması durumunda kendisinin de öyle olacağını, gelecek günlerde gelişmeleri hep birlikte takip edeceklerini söyledi.

Bakan Özhaseki, "Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vatandaş, bunu yapanların idam edilmesini istedi. Bu konu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir Anayasa meselesi. Anayasa da Meclis'te çoğunluğu sağladığınızda yapılacak bir şey. Özellikle son birkaç gündür gündemi meşgul eden, içimizi yakan, hepimizi öfkelendiren çocuklarla ilgili bu konularda da idam işi biraz daha yükselmiş görünüyor; ancak bunun enine boyuna tartışılması lazım. Avrupa Birliği diye bir engel var. Lehine ve aleyhine şekilde teraziye konulduktan sonra Meclis'in takdiri eğer idamdan yana olursa ki ben idamdan yanayım, bunu açıkça söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız da Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa onaylayacağını söylemişti. İnşallah önümüzdeki günlerde gelişmeleri birlikte takip edeceğiz" dedi.