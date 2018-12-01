Bakan Kurum'dan "ücretli poşet" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yeni yıl itibarıyla ücretli poşet sistemine geçileceğini söyledi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 16:38

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerden ücret alınmasıyla ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayınlandığını; pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın da geldiğini söyledi.

Yeni yıldan itibaren ücretli poşet dönemine geçilecek

Bakan Kurum, 1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerin ücretli hale geleceğini, 25 kuruş ücret alınacağını, yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanıldığını, bunun kişi başı 440 adete geldiğini, en kısa sürede bunu 40 adete düşürmeyi hedeflediklerini, poşetlerin ücretli hale gelmesinin büyük önem arz ettiği, 2019 itibariyle uygulamaya başlanacağını, artık eski pazar çantalarına ve filelerine hep birlikte dönüleceğini söyledi.

Ne kadar tasarruf sağlanacak?

Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geldiğini belirten Bakan Kurum, “Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz” dedi.