Bakan Kurum'dan sel felaketiyle ilgili açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ordu'da bir vatandaşın hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 11:22

Ordu’da yaşanan sel felaketi sonrasında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, "Elim bir olay bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Bir vatandaş hayatını kaybetti

Yaşananlara ilişkin yapılması gerekenleri sahada tespit edip yapacaklarını belirten Bakan Kurum, tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetle birlikte tespit edip yapacaklarını, bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilediğini ifade etti.

Tespitler yapılacak

Bakan Kurum, bahsi geçen tespitlerin bugün yapılacağını, belediye başkanıyla görüştüklerini, tespitleri, çevre şehircilik il müdürlüğünde bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatların tespitlerini tamamlayıp, iki ay içerisinde de belediyeye gerekli kaynağı iller bankasından sağlayıp bitirileceğini söyledi.

“Böyle bir olay 20 yıl önce meydana gelmişti”

Tedbirleri aldıktan sonra gelecek sürece ilişkin iklim değişikliği söz konusu olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Yapılması gereken neyse tüm Karadeniz bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Bu plan çerçevesinde sahada uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş. Tabi ki bu bir afet. Alt yapılar hiçbir zaman bu yağışlara göre hesap edilemez. ‘En az hasarlı nasıl çıkabiliriz’in çalışmasını da tüm Karadeniz bölgesi için yapıyoruz. inşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız” dedi.