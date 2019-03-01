Bakan Kurum'dan riskli konut açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'de genelinde valiliklere genelge gönderdiklerini, riskli alanların üç ay içinde tespit edilip bakanlığa bildirileceğini söyledi.

Güncellenme 01 Mart 2019 16:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; Türkiye genelinde valiliklere bir genelge gönderdiklerini, şehirdeki riskli alanların üç ay içerisinde tespit edilerek kendilerine bildirilmesini talep ettiklerini söyledi.

20 yıl içinde dönüştürülecek

Valiliklerin şu an en riskli alandan başlamak suretiyle bu tespit çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum, yılda 300 bin, 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutun yapılacağını, yenilenmesi gereken 6,7 milyon konutun da 20 yıl içinde dönüştürüleceğini, Türkiye’de artık riskli bir bina olsun istemediklerini belirtti.

“Kentsel dönüşüm için önemli bir süreç başlatılacak”

Bakan Kurum, iller Bankası Genel Müdürlüğünde geçen günlerde yasalaşan kanun kapsamında, kentsel dönüşüm projelerinde yüzde 50'ye kadar hibe desteği ve kredi desteği vereceklerini ifade ederek, “Yaklaşık 4 milyar liralık da kaynağı kentsel dönüşüm projelerine aktaracağız. Belediyelerimizle birlikte yürüteceğimiz, bizim Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde, İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız” dedi.