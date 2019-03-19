Bakan Kurum'dan "LPG'li araç" müjdesi

Bakan Kurum; yapılan düzenleme ile işletmelerin, LPG'li araçları kapalı otoparklara alınabileceğini duyurdu.

Güncellenme 19 Mart 2019 14:29

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, LPG'li araçların kapalı otoparka girmesi için ilgili yönetmelikle ilgili 3 bakanlığın ortak çalışma yaptığını belirterek, "Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Vatandaşımıza böyle bir müjde verelim" dedi.

“İşletmelere bu izni vermeyi düşünüyoruz”

LPG'li araçların alışveriş merkezlerine, kapalı garajlara girmesi konusunda çok ciddi bir talep olduğunu belirten Bakan Kurum, bu talebe ilişkin hem Sanayi Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı ile bu süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Kurum, "İçişleri Bakanlığımızın bu işe ilişkin yangın yönetmeliğini ilgilendiren kısmıyla düzenlemeler yapması gerekiyor. Biz üç bakanlık olarak bunu çalışıyoruz. Burada da yangın yönetmeliğindeki maddemizi değiştirmemiz gerekiyor. Buna ilişkin hem TSE'nin hem Sanayi Bakanlığımızın yangın yönetmeliği gereği o tedbirlerin alınması kaydıyla LPG'li araçların AVM'lere girmesi konusunda bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmayı üç bakanlık ortak yürütüyoruz. Alınmasına müteakip AVM'lere, otellere, konutlara, işletmelere bu izni vermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecekler”

LPG'li araçlara otopark izninin yönetmelikte yapılacak düzenlemeyle çözülebileceğine işaret eden Bakan Kurum, "Bir yönetmelik değişiklikle halledilebiliyor. Ortak çalışma yapıyoruz. Vatandaşımızın bu mağduriyetini engelleyecek düzenlemeyi yapacağız. Bu tedbirlerin alınması kaydıyla. Bunu yaparken, vatandaşımızın canını korumak zorundayız. Bu tedbirlerle o mağduriyet inşallah engellenir. Bu düzenlemeye de uyan her işletme, LPG'li araçları kapalı otoparklara alabilecekler. Nisan ayında inşallah bu düzenlemeleri yaparız. Bundan sonraki süreçte, o işletmeler de kendisine ilişkin düzenlemeleri yapacaktır. Yangın yönetmeliği gereği, belli düzenlemeleri yapması gerekiyor” dedi.

“AVM'lere ve otellere LPG'li araçlar girebilecek”

Bakan Kurum, “LPG'li araçlardan dolayı hem yerden hem havadan bir hava sirkülasyonu olması gerekiyor. Sıkışan gazlar aşağıda birikiyor. Aşağıdaki o havalandırma sirkülasyonunu sağlayacak düzenlemeleri yaptıkları zaman AVM'lere ve otellere LPG'li araçlar girebilecek. Nisan bitmeden bu düzenlemeyi hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Vatandaşımıza böyle bir müjde verelim” açıklamasında bulundu.