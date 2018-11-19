Bakan Kurum'dan kritik "plastik poşet" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2019 itibarıyla plastik poşetlerin ücretli olacağını, bu sayede doğaya verilen zararın kademeli olarak azaltılacağını söyledi.

Güncellenme 19 Kasım 2018 14:18

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetlerin 2019 itibarıyla ücretli olacağını, bunun plastik poşetlerin sebep olduğu tüm olumsuzları önlemek için yapılan bir düzenleme olduğunu, 440 olan kişi başı plastik kullanımını 2019 yılı sonuna kadar 90'a, 2025 yılında ise 40 adede düşürmeyi hedeflediklerini, bu kapsamda 2025 yılına gelindiğinde plastik poşet kullanımında yüzde 90 tasarruf sağlama amacında olduklarını söyledi.

Uygulama ilk olarak ne zaman hayata geçirildi?

Uygulamanın ilk defa, 2017 yılında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda hayata geçirildiğini anımsatan Kurum, bugün artık 8 bin 668 kurum binasında uygulanmaya başlandığını, 2023'e kadar tüm ülkede Sıfır Atık Sistemi'nin kurulumunun tamamlanacağını, Sıfır Atık projesiyle çevresel, ekonomik, sosyal açıdan önemli kazanımlar elde edileceklerini, en önemlisinin de sürdürülebilir bir çevre ve şehir oluşturmak olduğunu vurguladı.

Hedef ülke kaynaklarını verimli kullanmak

Bakan Kurum, ülke kaynaklarını verimli kullanmak, gelecekte çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çok önem verdiği önemli bir çalışma olduğunu, Sıfır Atık projesiyle ülke olarak 2023’te yıllık 20 milyar TL'lik bir tasarruf elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

“İller Bankası'nın verdiği desteklerle içme suyu şebeke ve arıtma, kanalizasyon, atık su arıtma, derin deniz deşarjı, katı atık ve üst yapı gibi problemlerin çözümünde yerel yönetimlerimize can suyu oluyor. Bu desteklerle, şehirlerimizi modern, kaliteli, enerji verimliliği ilkelerine uygun, altyapı sorunları çözülmüş, hayat standartları yükselmiş, çevreye daha duyarlı hale getiriyoruz.”