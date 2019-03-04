Bakan Kurum'dan kritik deprem uyarısı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'nin deprem felaketinden çok çektiğini, bu nedenle kentsel dönüşümü hızlıca tamamlamak istediklerini söyledi.

Güncellenme 04 Mart 2019 16:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin deprem felaketinden çok çektiğini, bu sebeple de kentsel dönüşümün çok büyük önem arz ettiğini söyledi.

“Deprem için tedbirler alınmalı”

Erzincan'dan Marmara'ya uzanan fay hattının tehlikeli olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, Türkiye’nin deprem felaketinden çok çektiğini, toprakların yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını, Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 deprem meydana geldiğini, bu süreçte toplam 82 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 Ağustos'ta meydana gelen 7.4'lük depremde 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiğini, 285 bin konutun, 43 bin iş yerinin hasar gördüğünü, 16 milyon insanın depremden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilendiğini, bunun bilincinde olara hareket etmek gerektiğini ve tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Depreme karşı kentsel dönüşüm süreci

Bakan Kurum; Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hattın şu anda büyük tehlike arz ettiğini, bu noktada kentsel dönüşüm çalışmalarının hayati önem kazandığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında büyük ufuk örneği ortaya koyduğunu, kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattığını, bedeli ne olursa olsun, dönüşümü tamamlama sözü verdiklerini, bakanlık olarak geceyi gündüze katarak ülkeyi depreme karşı hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

“Dönüşüm 20 yılda tamamlanacak”

Kentsel dönüşümü 20 yıllık süreçte tamamlamak istediklerini vurgulayan Bakan Kurum, ''Tespitlerimize göre, ülkemizde 6.7 milyon yapımız sağlıksız durumda. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak en sevdiklerimizi kaybederiz. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını yürütüyorlar” dedi.

“Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçilecek”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini, belediyelerin bundan sonra vatandaşa 7 gün 24 saat hizmet edeceğini, belediyelerde personel bulunduracağını, gece gündüz bu personelin vatandaşa hizmet vereceğini, bu nedenle aldıkları vazifelerin ve sorumlulukların yeni dönemde daha da artacağını söyledi.