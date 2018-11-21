Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nde yatay mimarinin esas alınacağını söyledi.

Güncellenme 21 Kasım 2018 12:30

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi’nde yatay mimarinin esas alınacağını, insanlık ölçeğinde kadim değerleri koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacağını söyledi.

Riskli yapılar yenilendi

Bakan Kurum, ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yenilediklerini, bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımının sağlandığını, inşaatlarına da başlandığını ifade etti.

Hak sahipleri tapularına kavuştu

Tarım arazileriyle ilgili konuşan Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 57 bin hak sahibini tapularına kavuşturduk. Bu kapsamda toplam 45 bin adet araziyi 782 milyon lira bedel üzerinden sattık ve 267 milyon lirasının tahsilini bugün itibarıyla yapmış durumdayız” dedi.