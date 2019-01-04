Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 50 azaldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, poşet kullanımının dört günde yüzde 50 azaldığını söyledi.
Yeni yıl itibarıyla plastik alışveriş poşetleri 25 kuruştan satılmaya başlandı. Konuya dair açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dört günlük uygulamanın sonucunda poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını söyledi.
Hedef, kişi başına kullanımı 40’a düşürmek
Kurum, 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketildiğini, hedefin kişi başına 440 poşet olduğunu, poşet kullanımını en yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediklerini, 2025'te bu oranı kişi başına 40'a düşürmek olduğunu belirtti.