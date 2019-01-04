Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 50 azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, poşet kullanımının dört günde yüzde 50 azaldığını söyledi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 11:14

Yeni yıl itibarıyla plastik alışveriş poşetleri 25 kuruştan satılmaya başlandı. Konuya dair açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dört günlük uygulamanın sonucunda poşet kullanımının yüzde 50 azaldığını söyledi.

Hedef, kişi başına kullanımı 40’a düşürmek

Kurum, 2019'dan önce yıllık 30-35 milyar adet plastik poşet tüketildiğini, hedefin kişi başına 440 poşet olduğunu, poşet kullanımını en yakın zamanda yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediklerini, 2025'te bu oranı kişi başına 40'a düşürmek olduğunu belirtti.