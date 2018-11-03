Bakan Kurum, Kapadokya'daki yapıların akıbetini açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kapadokya'daki kaçak yapıların İmar barışı kapsamına girmediğini, en kısa zamanda yıkılacağını söyledi.

Güncellenme 03 Kasım 2018 16:23

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapadokya'daki kaçak yapılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Kapadokya’da tespit edilen 100'ün üzerinde kaçak yapı var”

Nevşehir Kapadokya’da tespit ettikleri 100'ün üzerinde kaçak yapı olduğunu belirten Bakan Kurum, bu yapıların 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığını, bu yapılar imarın barışına dahil olmadığını, bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını hem de valiliğin süreci anbean takip ettiğini, yapıların imar barışına girmeyeceğini, bunların hepsinin yıkılacağını söyledi.

“İmar barışı kimin için getirildi?”

İmar barışının iyi anlaşılması gerektiğini belirten Bakan Kurum, “İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi açısından yapılmış bir kanun düzenlemesi. Bu kanun düzenlemesi ile birlikte elektriğini suyunu doğalgazını alamayan vatandaşların önünü açmak için yapılmış bir düzenleme” dedi.

Hangi konutları kapsıyor?

Bakan Kurum, İmar barışının 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmediğini, bunların hepsini tespitini yapıp yıkımlarını da gerçekleştireceklerini, imar barışından yaklaşık 8 buçuk milyon vatandaşın yararlandığını, bunun 14-15 milyona doğru gideceğini, çok ciddi talep olduğunu, 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuru sürecini uzattıklarını, şu an için 8 buçuk milyon vatandaşın başvurduğunu, beklentinin 14 milyon vatandaşın bu kanundan yararlanması olduğunu söyledi.