Bakan Kurum, Kapadokya'daki yapılar hakkında açıklama yaptı

Bakan Kurum, Peribacaları'nın yakınındaki yapıların yıkılma sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Güncellenme 22 Şubat 2019 16:36

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kapadokya'da bulunan gözde turizm mekanlarından olan Peribacaları'nın yakınındaki yapıların yıkılmasına dair değerlendirme yapan Bakan Kurum, bu bölgenin tarihi ve doğal bir sit alanı olduğunu ifade etti.

Yıkım süreci hemen başlıyor

Bakan Kurum, Türkiye genelinde riskli ve kaçak binaların yıkıma dair bir süreç içinde olduklarını, tespit edilen, belediyelerin gönderdiği yazılar kapsamında bakanlığa gelen şikayetleri değerlendirdiklerini, yıkım işlerine hemen başlanacağını söyledi.

15 bin bina tespit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Kapadokya çevresinde kaçak yapılanmalara yönelik tespit edildiğini dile getiren Bakan Kurum, bu kapsamda ilk aşamada 15 binanın tespitinin yapıldığını, 11 binanın Valilik aracılığıyla yıkımı gerçekleştirdiklerini, bu sürecin devam ettiğini belirtti.

Riskli yapılarla ilgili süreç devam edecek

Bakan Kurum, Türkiye’nin tarihi ve kültürel yapısının kimse tarafından bozulmasına müsaade etmeyeceklerini, kaçak ve riskli yapılarla ilgili sürecin devam edeceğini belirtti.