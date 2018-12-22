Bakan Kurum, imar barışı rakamlarını açıkladı

Bakan Kurum; imar barışı sürecinde 9 milyon 210 bin vatandaşın, 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdığını açıkladı.

Güncellenme 22 Aralık 2018 15:37

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı yapılan başvuruyu ve elde edilen geliri açıkladı. Bakan Kurum, 9 milyon 210 bin vatandaşın imar barışına başvurduğunu ve 10 milyar 350 milyon TL'lik bedel yatırdığını belirtti.

Kimler yararlanamadı?

Öte yandan Bakan Kurum, "Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil" dedi.

Kimler faydalandı?

İmar barışına vatandaşların yoğun bir ilgi göstermesinden dolayı son başvuru tarihi 31 Ekim'den 31 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapılar imar barışından faydalanabiliyor.