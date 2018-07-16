Bakan Kurum görevine hızlı başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, emlak sektörünün önde gelen temsilcileri ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 11:47

Yeni sistemin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, görevine hızlı bir giriş yaptı.

Bakan Kurum bu kapsamda makamında Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süre toplantıda sektörün beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Kısa ve uzun vadede planlar konuşuldu

Burada emlak sektörü hakkında değerlendirmeler yapan yetkililer, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak bir yol haritası belirledi. Sektörün sağlıklı büyümesi, büyümenin önündeki engeller ana gündem maddesi olarak tartışıldı.

Yabancı yatırımcıya 1 milyon şartı

Sektörün önce gelen temsilcileri, kısa vadede kalıcı teşvikler beklediklerini belirtti. KDV ve tapu harçlarında indirim, konut kredi faizlerinin makul seviyede tutulması konuşuldu. Yabancıya yapılan satışlarda vatandaşlık için 1 milyon liralık alım şartı gelmişti. Sektör bunun 300 bin dolara inmesini istedi. İnşaat şirketlerinin KDV alacakları ve Eximbank destekleri de değerlendirildi.

Ucuz arsa talebi

Yetkililer ayrıca lüks konut yerine erişilebilir konut üretmek isteyen orta ve uzun vadede ucuz arsa üretimi sağlanması için de destek istedi. Ülke genelinde 7 milyonu aşkın konutun dönüşümü uzun süredir gündemde. Bu konuda istenilen hızda olmadıklarını belirten sektör temsilcileri süreci hızlandıracak yasal düzenlemeler de talep etti.