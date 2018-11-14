Bakan Kurum, dönüştürülen konut sayısını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum; kentsel dönüşüm, imar affı ve millet bahçeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 14 Kasım 2018 11:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçmişte yüksek binalara ihtiyaç olduğunu ama günümüzde şehirlerin görüntüsünü bozan binaların istenmediğini, kentsel dönüşüm yasasının çıktığı 2012'den bu yana yaklaşık 550 bin konutun dönüşümünün sağlandığını söyledi.

Ne kadar konut dönüşecek?

Bakan Kurum, bugün için 5-5,5 milyon konutun dönüşmesinin gerektiğini, 2025'te 7,5 milyon yapıya ulaşıldığını, bunların bir an önce dönüştürülmesinin şart olduğunu, artık imar artışının olmayacağını, olsa bile yüzde 20-25’i geçemeyeceğini, şehirlerin gelecek 50 yılını planlamak istediklerini belirtti.

Yüksek katlı bina dönemine son

Kentsel dönüşümü yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerektiğini vurgulayan Kurum, belediye başkanlarına; yüksek katlı bina kesinlikle istemediklerini, bunun takipçisi olduklarını, bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceklerini söylediklerini ifade etti.

Plastik atıklar azaltılacak

Bakan Kurum, 2050'de denizlerde plastik atık miktarının balıkları geçeceğini, sıfır atıkla ilgili önemli bir düzenleme yaptıklarını, buna teşvik getirdiklerini, depozito uygulaması getireceklerini, 2019'dan itibaren plastik poşetlerin 25 kuruş olacağını, Türkiye’de bir kişinin yılda ortalama 440 plastik poşet kullandığını, poşetleri ücretli hale getirerek kişi başı kullanımı 2019'da 440 adetten 90'a, 2025 yılında ise 40'a düşürmeyi hedeflediklerini, böylelikle yüzde 90 tasarruf sağlamış olacaklarını söyledi.

Her ilde en az bir millet bahçesi yapılacak

Hedeflerinin 81 ilde en az bir millet bahçesi yapmak olduğunu aktaran Bakan Kurum, sadece İstanbul'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarının yüzde 10 artıracaklarını, Ankara'da yapılan millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 7-8 artacağını belirtti.

Gelecek 50 yıl planlanacak

Bakan Kurum, Türkiye şehirlerinin gelecek 50 yılını planlamak istediklerini, deniz kirliliğine neden olan firmalara, gemilere de cezai işlemin miktarını 5 kat artıracaklarını, kimsenin Türk denizlerimizi kirletmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Hafta sonu İstanbul’da millet bahçesi açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu İstanbul'da 5 Millet Bahçesi’nin açılışını yapacağını belirten Kurum, bu sayede İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracaklarını, bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin vatandaşın imar affından faydalandığını söyledi.