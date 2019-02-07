Bakan Kurum: Çöken binadan sesler alıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bina enkazından sesler aldıklarını, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Güncellenme 07 Şubat 2019 13:17

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da çöken binanın enkazından sesler aldıklarını, oradaki yaralı vatandaşlara daha hızlı bir şekilde erişeceklerini söyledi.

12 vatandaş yaralı çıkarıldı

Kurum, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bu süreçte üç vatandaşın hayatını kaybettiğini, 12 vatandaşın da yaralı olarak çıkarıldığını, küçük Havva’nın da bugün çıkarıldığını, toplamda 13 vatandaşın göçükten çıkarıldığını, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Riskli binalar anlık takip ediliyor

Çöken binanın etrafında risk taşıyan binaların da anlık olarak takip edildiğini ifade eden Bakan Kurum, bodrum katında taşıyıcı kolonlarda hasarların mevcut olduğunu, binayı takip ettikleri sürece herhangi bir hareketin söz konusu olmadığını, kurtarma çalışmalarının binanın temelini boşaltacak şekilde olmaması noktasında diğer yönden kurtarma çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi.

Şu an risk yok

Bakan Kurum, iki yan binanın da takip edildiğini, şu an için binalarda herhangi bir risk olmadığını, binaların genelinin ruhsat projelerinin dışında yapılmış yapılar olduğunu, mevcutta zemin artı 5 olan ancak yerinde zemin artı 7, 9, 10 katlı binaların mevcut olduğunu, bu binaların da tespitini yaptıklarını, bu tespitler çerçevesinde işlem yapılacağını, vatandaşların canının malının her şeyden önemli olduğunu, bu neden riskli binalarla ilgili işlem yapılacağını belirtti.

13 vatandaş kurtarıldı

Enkazdan 13 tane vatandaşın kurtarıldığını ifade eden Bakan Kurum, 24 saat geçmeden ve hala aşağıdan ses aldıklarını, binadan mevcut oturanların dışında da misafir olarak gelenler olduğunu, hepsine ulaşacaklarını, ekiplerin hızlı bir şekilde çalıştığını, şu an valiliğin saat başı herkesi bilgilendirdiğini, bu bilgiler dışında başka bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.