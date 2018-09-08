Bakan Kurum, araç sahiplerine müjdeyi verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, artık her binanın otoparkı olacağını, “Arabamı nereye koyacağım? kaygısının son bulacağını söyledi.

Güncellenme 08 Eylül 2018 16:30

Bakan Kurum, ticari aks olan yerlerde, konut alanı dahi olsa bu alanlarda, hak sahibi isterse binada hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın binayı katlı otopark yapabileceğini, bu alanlarda da otopark ihtiyacını, plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceklerini, tüm kamu alanlarında ilgili kamu idaresinin onayıyla otopark yapabileceklerini, otopark alanlarını, mevcut binaların veya bahçelerin altında yapabileceklerini, bunun da şehir merkezlerindeki otopark ihtiyacı adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

'Park et, devam et' sistemi geliyor

Şehirlerin 1/100 bin, 1/5 bin, 1/25 bin ölçekli planlarını yeniden gözden geçirdiklerini belirten Bakan Kurum, bunlara ilişkin, bundan sonra yapılacak düzenlemelerde 'Park et, devam et' sistemini getireceklerini, imar planlarında, toplu ulaşım noktalarında, büyük otopark alanları bırakılma zorunluluğu getirdiklerini, bu sayede insanların toplu ulaşıma arabalarıyla geleceklerini arabalarını park edecek ve buradan toplu ulaşımla şehir merkezine gideceklerini ifade etti.

“Arabamı nereye koyacağım?” kaygısına son

Bakan Kurum, dolayısıyla şehir merkezine arabayla gelme veya toplu ulaşıma gittiğinde 'Arabamı nereye koyacağım?' kaygısı yaşanmayacağını, bunun da önemli bir düzenleme olduğunu, yine şehir merkezlerindeki trafik problemini çözmek, otopark ihtiyacını karşılamak adına, park ve meydanların altına otopark yapabilme imkanı getirileceğini, bunun da çok önemli bir değişiklik olduğunu, büyük şehirlerde, şehir merkezlerindeki otopark probleminin tamamıyla aşabilecek bir düzenleme olduğunu, otopark yapan herkesin otoparkların yüzde 1'ini bisiklet, yüzde 5'ini engelli park yeri, yüzde 2'sini de elektrikli araç için ayırmak zorunda olduğunu söyledi.

Yeni kurallar geçerli olacak

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 15 Eylül'den sonra yapılacak başvurular için yeni kuralların geçerli olacağına işaret eden Kurum, "Yönetmelik, 15 Eylül'den önce ruhsat başvurusu yapan, ruhsat işlemleri belediyede devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar eski yönetmelikten faydalanabiliyor" dedi.