Bakan Kurum açıkladı! 100 liraya kira geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üç projeyle Türkiye genelinde toplam 64 ilin 41,7 milyon metrekare taşınmazının vatandaşlara sunulacağını söyledi.

Güncellenme 26 Eylül 2018 15:43

Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylığın, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz” dedi.

“Belirleyerek vatandaşlara sunacaklarını söyledi”

Bakan Kurum, bu 3 proje için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak taşınmaz tespit çalışmaları yürüteceklerini, üçer aylık periyotlarla yeni alanlar da belirleyerek vatandaşlara sunacaklarını söyledi.

“Uygun koşullarda kiraya verilecek”

Bakan Kurum, “Bu kapsamda mevcut ağaçlandırma uygulamasına ilave olarak ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere 131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yerli üretiminin artırılması amacıyla Hazine taşınmazları uygun koşullarda kiraya verilecek” dedi.

“İlk etapta 12,7 milyon metrekare alan kiralanacak”

Hazine taşınmazlarının bu düzenleme ile çok yıllık bitkiler için 10 yıl, tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar kiralanabileceklerini belirten Bakan Kurum, “Proje kapsamında ilk etapta, başta ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin olmak üzere ağaçlandırma amaçlı kiralama için 31 ilde 7,7 milyon metrekare ve lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkileri için 19 ilde 5 milyon metrekare olmak üzere ilk etapta 12,7 milyon metrekare alan kiralanacak” ifadelerini kullandı.

Tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlanmasına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi:

Hayvancılık bakımından iklim çeşitliliği ve geniş meraları ile önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye'de organize hayvancılık yoluyla yerli üretimin artırılması için de Hazine taşınmazları halkın kullanımına sunulacak. Uygulama kapsamında 29 milyon metrekare Hazine arazisi kiralanacak.