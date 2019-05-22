Bakan Kurum: 20 yıl içinde 6.5 milyon konut dönüşecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 20 yıl içinde 6.5 milyon konutu dönüştüreceklerini açıkladı.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 14:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek 20 yıl içinde 6.5 milyon konutun dönüştürüleceğini söyledi.

“Şehirleşmenin önünü sonuna kadar açacağız"

Mekansal strateji planının çalışmalarını başlattıklarını belirten Bakan Kurum, “Yıl sonu itibarıyla da büyük bir yol kat etmiş olacağız. 2023'e kadar tüm illerimizin mekansal planları hazırlanmış olacak. Tüm yatırımlarımız bu planlar çerçevesinde hayata geçirilecek, çevreye duyarlı sanayileşmenin ve şehirleşmenin önünü sonuna kadar açacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü tamamlayarak şehirleri daha sağlıklı ve güvenli yarınlara taşıyacaklarını, mahalle kültürünün yansıtılmasını ve yatay mimariyi esas alan projeleri yürüteceklerini belirtti.

“6,5 milyon konutu dönüştürmüş olacağız”

Her yıl 300 bin konut ve 2023'e kadar "acil öncelikli" 1.5 milyon konutun dönüşümünü sağlamış olacaklarının altını çizen Bakan Kurum; “İnşallah önümüzdeki 20 yılda da tespitlerimiz doğrultusundaki 6,5 milyon konutu dönüştürmüş olacağız. İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde bu dönüşümün hızlı, kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de artık gelecek vizyonuna uygun, geleceğin şehirleri olarak 'akıllı şehir' uygulamalarını da hayata geçireceğiz. Ülkemizi, coğrafi bilgi endüstrisini kurmuş, yerli ve milli teknolojisini ihraç eden, küresel rekabette öncü bir konuma hep birlikte getireceğiz” dedi.