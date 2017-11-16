Bakan konvoyunun önünde kaza

Antalya'da bulunan Fakıbaba, Finike'ye giderken aracından inerek yolda meydana gelen kazayı kontrol etti.

Güncellenme 16 Kasım 2017 19:21

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindeki heyete ait konvoy Kumluca-Finike karayolunda feci bir kaza olayıyla karşılaştı.

Bir gıda firmasına ait tır ile özel bir otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan iki kişinin yaralı olduğu görüldü. Kazayı gören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya Valisi Münir Karaloğu ile birlikte araçlarından inerek kaza mahalline geldi.

Yaralıların ambulansa taşındığı sırada durumu kontrol eden Bakan Fakıbaba, yaralıların ivedilikle ambulanslara alınıp hastaneye götürülmesini istedi. Durumları ağır olduğu tahmin edilen yaralılar, ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, konvoy Finike istikametine devam etti.