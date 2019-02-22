Bakan Koca'dan Yıldız Tilbe'ye "domuz gribi" cevabı

Bakan Koca, Yıldız Tilbe’nin domuz gribi için bedava ilaç dağıtılsın açıklamasına yanıt verdi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 17:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin domuz gribi için bedava ilaç dağıtılsın açıklamasına yanıt verdi.

Bakan Koca’dan Tilbe’ye cevap

Yıldız Tilbe için geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Koca, aile hekimlerine müracaat etmesi durumunda zaten ücretsiz ilaç alabileceğini, herhangi bir hekimin reçete yazması durumunda geri ödeme kurumunun bunu ödediğini söyledi.

“Yıldız Tilbe’ye geçmiş olsun”

Bakan Koca, gripten korunmak için "elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı" tavsiyesinde bulundu.

Geçen haftalara oranla grip vakalarının yaklaşık yüzde 20 daha az olduğunu dile getiren Bakan Koca, Yıldız Tilbe’ye geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu, Tilbe’nin aile hekimine müracaat etmesi durumunda oradan zaten ücretsiz ilaç alabileceğini, herhangi bir hekim reçete yazdığında geri ödeme kurumunun bunu ödediğini, gripten korunmanın en önemli unsurunun elleri sık sık yıkamak, istirahat ve bol sıvı tüketmek olduğunu ifade etti.

Yıldız Tilbe ne demişti?

Sosyal medya hesabından "Domuz yemiyoruz neden domuz gribi oluyoruz” şeklinde bir açıklama yapan Yıldız Tilbe, “Bu virüsten kurtulmak sağlıklı olmak istiyoruz, millet olarak, hastayız, nolucaz böyle, bize yazık değil mi? hastalıktan yorgun" demişti.