Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarını rahatlatacak açıklama

Sağlık Bakanı Koca; sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı" hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 11:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; fiziki ortamların düzeltilmesinin, sağlık çalışanlarının hasta yüklerinin ve tazminatların da dahil olduğu çok sayıda önlemi barındıran Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırlığında olduklarını söyledi.

Sağlıkçılara şiddet kabul edilemez

Son zamanlarda sağlık çalışanlarına ve özellikle doktorlara yönelik şiddetin arttığının görüldüğünü dile getiren Bakan Koca, bakanlık olarak hazırlık içinde olduklarını, 'Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı'nın içeriğinde bunu önleyici tedbirlerin alınacağını, gece gündüz fedakarca çalışan sağlıkçılara karşı şiddetin kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Asayiş tedbirleri ile çözmek doğru değil

Bakan Koca, bu çerçevede şiddeti sadece asayiş tedbirleri ile çözmenin doğru olmadığını, bu anlamda "Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı” hazırladıklarını söyledi.

Hasta-hekim iletişimi sağlam bir zemine oturtulmalı

Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırladıklarını belirten Bakan Koca, “Bu çerçevede vatandaşımızın da sağlık okuryazarlığının da artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca hasta-hekim iletişiminin de sağlam bir zemine oturtulması anlamında birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hekim güvenilir bir ortamda sağlık hizmetini sunabilir olmalı. Hasta ise hizmetini alırken güvenilir hizmet alabilir olduğu bir ortamı bulabilir olmalı. Bunu sağlar olmalıyız. Bu çerçevede en son tedbirin asayiş tedbiri olması gerektiği inancındayız” dedi.

Yasal düzenleme yapılıyor

Bakan Koca, bundan sonra sağlık çalışanlarına yönelik yapılan fiili ve sözlü tehdidin, şikayete konu olmadan da suçlunun yakalanmasının kamu davası gibi görüleceğini, karakoldan serbest bırakma durumu yerine savcılık süreciyle işleyecek bir yasal düzenleme yaptıklarını bildirdi.

İfadeleri çalıştıkları ortamda alınacak

Yeni düzenlemeyle sağlık çalışanlarının ve tanıkların ifadelerinin çalıştığı ortamda alınacağını aktaran Bakan Koca, "Bu sadece kamu için geçerli değil, özel sektörde çalışanlar için de benzer şekilde geçerli olan bir düzenleme" ifadesini kullandı.

Hekim-hasta güvenliği başka yollarla sağlanmalı

Bakan Koca, asayiş tedbirlerinin, cezai birtakım yaklaşımların en son tedbir olması gerektiğini, hekim-hasta güvenliğinin başka tedbirlerle sağlanmasının daha önemli olduğuna inandıklarını, bu nedenle eylem planı hazırlıklarının yakında devreye gireceğini söyledi.