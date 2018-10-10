Bakan Koca, o iddiaları bu sözlerle yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği, idarelerce bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur” dedi.

Güncellenme 10 Ekim 2018 16:59

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Koca, “Bazı basın yayın organlarında tıbbi malzeme alınmaması sebebiyle hastanelerde ameliyatların durduğuna ve piyasada bazı ilaçların bulunamadığına dair haberler yer almaktadır. Dövizdeki kur artışı nedeniyle sağlık harcamalarında kısıntıya gidildiği veya idareler tarafından bu tarz talimatlar verildiği iddialarının aslı yoktur” ifadelerini kullandı.

“Sağlık dönüşümüne imza atılmıştır”

AK Parti hükümetleri olarak sağlıkta tasarruf olmaz düşüncesi ile vatandaşın en iyi seviyede sağlık hizmetine erişimi için eldeki imkanların tamamını seferber etmiş durumda olduklarını belirten Bakan Koca, “Vatandaşlarımızın ilaçlarını eczanelerden temin edebilmesi ile başlayan kolaylıklar zinciri, sağlık kurumlarımızın tamamının halkımızın kullanımına açılması ile devam etmiş, sağlık kurumlarımızın altyapısı ve kalitesi iyileştirilerek, sayısal imkanları geliştirilerek tüm dünyaya örnek olarak gösterilen bir sağlık dönüşümüne imza atılmıştır” dedi.

“Herhangi bir aksamaya müsamaha gösterilmez”

Bakan Koca, tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermelerinin mümkün olmadığını, bu yaklaşımın israftan kaçınılmayacağı anlamına gelmediğini, mevcut ekonomik şartlar içerisinde, israf kalemlerinin engellenmesi konusunda kurumların diğer tüm kamu kurumları gibi birtakım tedbirler almaya çalışmasının da gerekli olduğunu söyledi.

“Her zaman olduğu gibi denetimler devam etmektedir”

Aynı şekilde döviz kurundaki artış nedeniyle ithal edilen bazı ilaçların piyasada bulunmadığına dair haberler de çeşitli mecralarda yayınlandığını ifade eden Bakan Koca, “Mevcut durumu istismar ederek ilaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs ve kamuoyunda erişimin engellendiği algısını oluşturacak faaliyetleri Bakanlığımız titizlikle takip etmektedir. Bütün ilaçların piyasada bulunması konusunda saha ekiplerimiz her zaman olduğu gibi denetimlerine devam etmektedir” dedi.

Bakan Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

Tedavi alternatifi ya da eşdeğeri olmaması sebebiyle piyasada bulunması kritik önemde olan bir ürünün sadece fiyatı nedeniyle piyasada bulunmaz hale gelmesine asla müsaade etmemekteyiz. Halk sağlığı için gerekli olan bir ilacın bulunmaması halinde Bakanlığımız gerekli tedbirleri uygulamaya sokarak hastalarımızın mağduriyetine izin vermeyecektir.

“Gerekli tedbirler alındı”

Sağlık Bakanlığı olarak ekonomik dalgalanmaların herhangi bir şekilde sağlık hizmetlerini, dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlığını etkilememesi için gerekli tedbirleri almış olduğumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz."