Bakan Kaya'ya iftira atan Küçükkaya'nın cezası belli oldu!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın eşinden ByLock çıktığını iddia eden İsmail Küçükkaya'ya 'kamu görevlisine alenen hakaret'ten hapis cezası verildi.

Güncellenme 25 Nisan 2018 14:59

FOX TV sunucu İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkında ByLock iftirasında bulunmuştu. Küçükkaya'ya "Kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla haklarında dava açıldı.

16 ay hapis cezası

Bu kapsamda görülen dava karar bağlandı. Mahkeme, Küçükkaya ve Okan'ı her iki suçtan toplam 16 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. İkilinin hapis cezası daha sonra ertelendi.

Özür dilemişti

Sabahları FOX TV'nin "Çalar Saat" programını sunan İsmail Küçükkaya, Bakan Kaya'nın eşinden ByLock çıktığını iddia etmişti. İddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından ise Küçükkaya, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında "bakan ve ailesinden özür diledim. Çünkü biz özel hayatlara girmemeliyiz" demişti.