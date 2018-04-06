Bakan Kaya'dan örnek davranış!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya, Adana'da eşinin kardeşi tarafından tecavüze uğrayan talihsiz kadına sahip çıktı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 17:30

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adana'da kocası hapisteyken kocasının kardeşi tarafından tecavüze uğrayan kadına sahip çıktı. Bakan Kaya'nın girişimleriyle Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada, mağdur kadın D.B, 5 gündür görmediği 3 çocuğuna sarılarak ağladı.

Bir yıldır ekonomik destek veriliyordu

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kaya, D.B. ve çocuklarına, Bakanlık tarafından bir yıldır sosyal ve ekonomik destek verildiğini belirtti.

Bakan Kaya olaya el attı

Kaya ayrıca, talihsiz kadın hakkındaki haberlerin basına yansımasından sonra olayı, hukuk müşavirliği ve il müdürlüğü aracılığıyla yakından takip ettiklerini ifade etti.

Anneye yardım edilmeye devam edilecek

İlk başta dedelerinin çocukları almak istemediğini söyleyen Bakan Kaya, onunla ilgili bir sıkıntı yaşandığını, annenin talebi üzerine çocukları koruma altına aldıklarını, onları misafir ettiklerini, anneye de sosyal ve ekonomik destek verdiklerini, bir ev tutulacağını, kendi ayakları üstünde duracağını, çocuklarına da bakacağını belirtti.

"Şimdi anneyi zaten sosyal ekonomik destekle destekliyoruz" diyen Bakan Kaya, bu amaçla verilen sosyal ekonomik destekler olduğunu, 108 bin çocuğu ailesinin yanında sosyal ekonomik destekle desteklediklerini, bu evlatların da aslında sosyal ekonomik destekle desteklenen bir aile olduğunu, desteğin devam edeceğini söyledi.

Psiko sosyal destek de verilecek

Bakan Kaya, D.B. ve çocuklarına psiko sosyal destek vereceklerini ve yanlarında olacaklarını belirten Kaya, ayrıca yargı sürecine de müdahil olacaklarını sözlerine ekledi.

Mağdur kadın D.B. ise kendisini çocuklarıyla buluşturan Bakan Kaya'ya teşekkürlerini iletti.

Ne yaşanmıştı?

Adana'da yaşan üç çocuk annesi olan ve kocası cezaevinde bulunan D.B. isimli kadın kocasının erkek kardeşi S.B'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, S.B'yi evinde yakalamıştı.

Gözaltına alınan S.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Olay sonrası çocuklara Adana'da kalan D.B., ailesi tarafından Hatay'a getirilmişti.