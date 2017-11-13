Bakan Kaya'dan atama bekleyenlere müjde!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 2018 yılında bin 500 Aile Sosyal Destek Programı personelinin istihdam edileceğini açıkladı.

Güncellenme 13 Kasım 2017 15:23

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, "Önümüzdeki dönemde, istihdam dostu sosyal yardım modellerine öncelik vereceğiz. Esasen bu konuda bazı somut adımlar da attık.

Örneğin, devletten sosyal yardım alan hanelerde yaşayan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdamı halinde bir yıl süreyle işveren sigorta primi Bakanlığımız tarafından üstlenilecektir. Bu düzenleme, 2018 yılı başı itibarıyla yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

"Sosyal yardımlara ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1,4 milyar lira iken, 2016 itibarıyla bu miktar 32 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın, 2017 yılı sonunda yaklaşık 38.3 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." diyen Kaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2018 yılı için tasarıda öngörülen bütçe tutarı 26 milyar 690 milyon liradır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yaklaşık 6,6 milyar liranın yine sosyal yardım harcamalarında kullanılması planlanmaktadır. Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların yaklaşık yüzde 96'sı sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılmaya yöneliktir." şeklinde konuştu.

Bakan Kaya, 16-17 yaşta evlenen kız çocuklarının toplam evlilikler içindeki oranının 2002 yılında yüzde 7,3 iken, bu oranın 2016'da yüzde 4,6'ya gerilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ancak bu orandaki düşüşü yeterli bulmadığımızı ve ülke ortalaması üzerinde orana sahip 8 ilde özel bir çalışma yürüttüğümüzü de belirtmek isterim."

"Bin 500 personel istihdamını gerçekleştireceğiz"

Kaya, "2018 yılı içerisinde bin 500 Aile Sosyal Destek Programı personelinin daha istihdamını gerçekleştirecek ve ülke genelinde çok daha etkin hizmet dönemini başlatmış olacağız." dedi.

"5 bin 460 çocuğumuz koruyucu aile yanında hayatını sürdürüyor. Sadece 2017 yılında 904 çocuğumuzu koruyucu aileye kavuşturduk." bilgisini veren Kaya şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, belediyeler ve diğer kuruluşların açtıklarıyla birlikte toplam 137 konukevinde, 3 bin 444 kapasiteyle şiddet mağduru kadına ve beraberindeki çocuklara da hizmet vermekteyiz"