Bakan Gül'den Yunanistan'a "uyarı niteliğinde" mektup!

Adalet Bakanı Gül, Yunanistan'a kaçan ve yargılanmak yerine serbest bırakılan FETÖ'cüler için mevkidaşına bir mektup yazdı.

Güncellenme 21 Nisan 2018 13:16

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü darbeciler için Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'e maktup yazdı. Bilindiği gibi 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 8 darbeci asker helikopterle Yunanistan'a kaçmış, ülkenin ilgili makamları bu kişileri cezalandırmak yerine serbest bırakmıştı.

Mektupta 15 Temmuz vurgusu

Bu kapsamda mektup yazan Bakan Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 251 kişinin şehit ettiğini, 2 binden fazla vatandaşın da yaralanmasına neden olduğunu, teröristler arasında yer alan 8 askerin yağmaladıkları helikopterle Yunanistan'a kaçtığını vurguladı.

Serbest kalmaları üzüntü verici

Bahsi geçen 8 FETÖ'cüyle ilgili Türkiye'ye iade talebinde bulunan ve üçüncü kez ret cevabı alındığını hatırlatan Gül, içlerindeki bir teröristin serbest bırakılmasını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkileri zedeliyor

Komşu ve dost ülke olan Yunanistan'dan Türkiye'deki demokrasiye ve ülkenin seçilmişlerine karşı darbe yapanları talep eden Gül, bu süreç sonrası Yunanistan'ın teröristleri koruyan, onlara ev sahipliği yapan tutum içinde bulunduğunu gördüklerini, bunun da iki ülke arasındaki dayanışmaya gölge düşürdüğünü anlattı.

Yunanistan FETÖ’cülerin toplanma merkezi oldu

Kondonis'in darbeci askerlerin serbest kalmasına yönelik yaptığı açıklamaların darbe, terörizm ve terörist faaliyetlerde bulunanlara destek niteliğinde olduğunu belirten Bakan Gül, barbe girişiminden bu yana müşahede edilen bir husus olduğunu, Yunanistan'ın ülkemizdeki suçlular için güvenli bir liman olduğunu, yaklaşık 2 yıllık bir sürede ülkemizdeki terör örgütlerinin eli kanlı mensuplarının Yunanistan'da bulunduğunu, bu kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçtiklerini, Yunanistan'ın FETÖ'cüler için adeta bir toplanma merkezi haline geldiğini söyledi.

Hukuk devleti her ülke bunu yapmalı

Darbe girişiminden hemen sonra Yunanistan hükümetinin, Türkiye'nin maruz kaldığı bu darbe girişimi sonrasında verdikleri desteğin sözde kalmasını istemediklerini belirten Bakan Gül, bunun ilk adımının darbeci teröristlerin Yunanistan'da kalamayacaklarının ilanı ve ardından derhal Türkiye'ye sınır dışı edilmek olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde himaye görmemesi gereken teröristlerin sınır dışı edilmesinin beklendiğini, bu teröristlerin korumadığını görmek istediklerini, bunun uluslararası hukukun bir gereği olduğunu, terörle ortak mücadelenin zorunlu bir hal olduğunu, hukuk devleti olan her ülkenin yapması gereken tavır olduğunu vurguladı.