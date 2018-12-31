Bakan Gül'den Pakistan'a teşekkür telefonu

Adalet Bakanı Gül, Pakistan Adalet Bakanı Nasim ile görüşerek FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesindeki memnuniyeti dile getirdi.

Güncellenme 31 Aralık 2018 19:18

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Gül’den memnuniyet telefonu

Bakan Gül, Nasim ile yaptığı görüşmede Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adli işbirliği artırılacak

Dost ve kardeş Pakistan ile adli iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, iş birliğinin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceği konusunda görüş birliğine varıldı.