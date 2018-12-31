Bakan Gül'den Pakistan'a teşekkür telefonu
Adalet Bakanı Gül, Pakistan Adalet Bakanı Nasim ile görüşerek FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesindeki memnuniyeti dile getirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim ile telefonda yaptığı görüşmede FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakan Gül’den memnuniyet telefonu
Bakan Gül, Nasim ile yaptığı görüşmede Pakistan Yüksek Mahkemesinin FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Adli işbirliği artırılacak
Dost ve kardeş Pakistan ile adli iş birliğinin artırılarak sürdürülmesi konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, iş birliğinin iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştireceği konusunda görüş birliğine varıldı.