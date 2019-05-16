Bakan Gül'den kritik "Öcalan" açıklaması!

Adalet Bakanı Gül, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın avukatları ile görüşmesindeki kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 15:42

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terörist başı Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesine dair kritik açıklamalarda bulundu.

“Konuyu bu şekilde değerlendirmek lazım”

Bakan Gül; hükümlülerin avukatlarıyla görüşmesinin kanunu bir hak olduğunu dile getirerek, “İnfaz kanunumuz hükümlülerin avukatlarıyla görüşme hakkını düzenlemiştir. Bu görüşmenin ne şekilde olacağı sınırlarını çerçevesini yine ayrıntılı bir şekilde kanun düzenlenmiştir. Bu hakkın ihlali ya da belli bir güvenlik riskinin olması gibi hallerde sınırlanabileceğini yine düzenlemiştir. Elbette bu sınırlandırılmalar, kısıtlamalar yargının denetimine açıktır. Konuyu bu şekilde değerlendirmek lazım” dedi.

“Kısıtlama kararları kaldırıldı”

Daha önce görüşme konusunda kısıtlama kararları olduğuna dikkati çeken Bakan Gül, “Bu kısıtlama kararları kaldırıldı. Görüşme yasağına ilişkin bu kararlar kaldırıldı. Görüşme imkanı getirildi. Dolayısıyla hukuken bu konudaki engeller kalktıktan sonra avukatının görüşme imkanı da hukuken söz konusu olmuştur” ifadelerini kullandı.