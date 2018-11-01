Bakan Gül'den kritik Kaşıkçı açıklaması

Bakan Gül, başsavcılığın olayın başından itibaren titiz bir soruşturma yürüttüğünü, yargının olayı bütün boyutlarıyla aydınlatacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Güncellenme 01 Kasım 2018 15:16

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, başsavcılığın elde ettiği bilgi ve bulgular kapsamında Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta hunharca katledildiğini, öldürüldüğüne ilişkin yargı makamı tarafından yapılan resmi açıklama olduğuna dikkati çekti.

Bakan Gül, başsavcılığın olayın başından itibaren titiz bir soruşturma yürüttüğünü, Türk yargısının olayı bütün boyutlarıyla aydınlatacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

“Yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına aittir”

Hem idari hem de adli makamların olayı, bütün ayrıntılarıyla sonuçlarıyla ortaya koyacağını bildiren Gül, "Elbette bu konudaki zorluklardan bahsetmek mümkün. Çünkü zanlıların Suudi Arabistan'da bulunması, bu konuyla ilgili soruşturmada bazı soruların cevapsız kalmasına sebep oluyor. Özellikle Suudi yetkililerin bu soruşturmaya destek vermesi gerekmektedir. İade talebi oldu, bu konuyla ilgili talebin yerine getirilmesini bekliyoruz. Cinayet, suç, Türkiye'de, İstanbul'da işlenmiştir ve soruşturma, yargılama yetkisi Türk yargı makamlarına aittir. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur” dedi.

Bakan Gül, uluslararası toplumun, kamuoyunun, bir insanın, gazetecinin, vahşice öldürülmesindeki faillerin ortaya çıkmasını beklediğini, cesedin nerede olduğu sorusuna cevap aradığını, zanlıların Suudi Arabistan'da olduğunu belirtti.

“Kimse sorumluluktan kaçamaz”

Başsavcılık makamının bu konularla ilgili yazılı, sözlü sorular sormasına rağmen bu sorulara cevap alınamadığını söyleyen Bakan Gül, “Bu soruların bir an evvel cevaplanmasını bekliyoruz. Türk yargısı da bu soruları cevaplamak adına tüm soruşturmayı titizlikle yerine getirmeye devam edecektir. Kimse sorumluluktan kaçamaz. Bütün dünyaya mal olmuş bu mesele. Üstü kapatılıp örtülebilecek bir mesele değildir. Bu konu, bütün insanlığın, dünya vicdanının sonuna kadar takip edeceği bir yargılamadır. Suudi yetkililerin de bu konuda yakın bir iş birliğine girmesini bekliyoruz, iş birliği içinde destek vermeleri lazım tüm olayın aydınlatılması için” dedi.

“Olay mahalli Türkiye'dir”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Suudi Arabistan'a davet edilmesine ilişkin soru üzerine Gül, "Savcılığın takdiridir ama öyle bir şey söz konusu olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü olay mahalli Türkiye'dir. Bu konuda Türkiye'nin, savcılığın talep ettiği hususlar, dile getirdiği sorular vardır. Bu sorular cevaplanmadan, bu sorulara bir cevap gelmeden başka bir aşamaya girilmesinin çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle bu soruların cevaplandırılması lazım" yanıtını verdi.

Gül, kriminal ve adli tıp incelemeleri başta olmak üzere gerekli incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.