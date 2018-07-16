Bakan Gül'den kritik FETÖ davaları açıklaması

Adalet Bakanı Gül, FETÖ ile mücadelenin zafiyete uğramasına asla müsaade etmeyecekleri söyledi.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 11:15

Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen "Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu" na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, OHAL'in bir kaç gün içinde sona ereceğini, OHAL’in kalkıyor olmasının terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmeyeceğini, OHAL'in süresinin sona ereceğini ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye’yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Davalar ne zaman sonuçlanacak?

Bakan Gül, 15 Temmuz'un aynı zamanda Türk Yargısının alnının akıyla çıktığı büyük sınavlarından biri olduğunu, darbelerin Türk yargısını, vesayet merkezlerinin kondisyon alanına dönüştürdüğünü, tarihte ilk kez Türk yargısının bu rolü reddettiğini, 15 Temmuz kalkışmasının sıcak dakikalarında hızla harekete geçildiğini, cesaretle darbecilerin üstüne gidildiğini, doğrudan darbe teşebbüsüyle ilgili olan soruşturmaların bir dosya dışında tamamlanmış durumda olduğunu, mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam edildiğini, 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlandığını, bunlardan ikisinin Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleştiğini, bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verildiğini açıkladı.

Şehitlerin kanı yerde kalmayacak

Mahkemelerin bir mahkumiyet otomatı gibi çalışmadığını, suçluyla suçsuzu ayırarak adil bir yargılama yapıldığının altını çizen Bakan Gül, bu çerçevede yargılanıp hak ettiği cezaları alanlar yanında, yargılama sonunda beraat edenler de bulunduğunu, savcıların iddialarını titiz biçimde takip ettiğini, taleplerinin aksine kararları istinaf ve temyiz kanun yollarına taşıyarak hukuki denetim görevlerini titiz biçimde yerine getirdiğini, Şehitlerin, Ömer Halis Demir’in, Olçoklar’ın kanının yerde kalmayacağını, Türk yargısının sonuna kadar mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

"FETÖ mücadelede iki kırmızı çizgimiz var”

Gül ayrıca, "FETÖ ile mücadelede iki kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete uğramasına asla müsaade etmeyiz. Sürecin sulandırılmasına, amacından, ekseninden kopmasına, suçlular için cezasızlık sonucuna asla tahammül edemeyiz. İkinci kırmızı çizgimiz, hukuktur, adalettir. Mücadelenin yegane başarı ölçüsü, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, mağdurla mücrimi ayırmak, ona göre muamele etmektir. Elbette bu mücadelenin yargı boyutunda, hiç kimsenin bağımsız mahkemelere vekaleten konuşma yetkisi bulunmamaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalar bağımsız yargı mercilerince yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.