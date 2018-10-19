Bakan Gül'den kritik "Andımız" açıklaması

Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'na dair kararı bozması üzerine Bakan Gül açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Ekim 2018 11:52

Danıştay 8. Dairesi tarafından dün alınan karar ile ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmü iptal edildi.

Bakan Gül kararlara tepki gösterdi

Alınan bu karar sonrası 'Öğrenci Andı'nın okullara tekrar dönmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, karara tepki gösterdi.

“Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gül, “Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu Anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer” ifadelerini kullandı.

“İdarenin yerine geçerek karar veremez”

Anayasaya göre Danıştay’ın yerindelik denetimi yapamayacağını belirten Bakan Gül, idarenin yerine geçerek karar veremeyeceğini, bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamanın da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşacağını belirtti.

Bakan Gül ayrıca, “Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır” açıklamasında bulundu.