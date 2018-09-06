Bakan Gül'den kritik açıklamalar! Brunson davası savcısı değişti mi?

Adalet Bakanı Gül; MHP'nin af talebi, FETÖ davaları ve Brunson davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 06 Eylül 2018 11:54

MHP’nin af talebi hakkındaki ısrarı devam ederken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den konu hakkında bir açıklama geldi.

Rahip Brunson davasında savcı değişikliği iddiası hakkında konuşan Bakan Gül, davanın savcısının değişmediğini, sadece iddianameyi hazırlayan savcının değiştiğini, bunun rutin bir işlem olduğunu söyledi.

Yeni cezaevi çalışmaları sürüyor

Af konusu hakkında da konuşan Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıklama yaptığını, dolayısıyla o konudaki tutumun belli olduğunu, Erdoğan’ın söylediklerinin de belli olduğunu, onun üzerine söyleyecek bir şeyin olmadığını, cezaevleriyle ilgili olarak doluluk oranının yeni yapılacak cezaevleri hususunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dava savcısı değişti mi?

Bakan Gül, ABD'li rahip Brunson davasında savcının değişmesiyle ilgili olarak, "Davanın savcısı değişmedi sadece iddianameyi hazırlayan savcı değişti. Bu rutin bir işlem..." dedi.

FETÖ davalarında son durum ne?

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan davalara yönelik de açıklama yapan Bakan Gül, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan 289 dava olduğunu, 203'ünün sonuçlandığını, 86 dosyanın devam ettiğini, Belki Akıncı Üssü davasının ve bazı sanık sayısının fazla olan davaların sarkabileceğini, onun haricinde tüm darbe yargılamalarının bu yıl sonuna kadar biteceğini ümit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Kırgızistan dönüşü uçakta MHP'nin af teklifiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kader mahkumları meselesini anlamış değilim. Kime kader mahkumu denir çok çok önemli. Benim bir ilkem var. İlkem de şudur: Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur. (...) Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum meydana getirmeyelim. İlke şu, devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir ama şahıslara karşı işlenen olduğunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur” demişti.