Bakan Gül'den kritik açıklama: Türk yargısında yeri yok!

Adalet Bakanı Gül; Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri olmadığını söyledi.

Güncellenme 11 Mart 2019 12:13

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Türk Yargı Etiği Bildirgesi’nin en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yaptığını söyledi.

“Türk yargısı içinde yeri yok”

Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri olmadığını dile getiren Bakan Gül, "Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektedir” dedi.