Bakan Gül'den İsrailli bakana sert tepki!

Adalet Bakanı Gül, İsrailli bakanın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı küstah sözlere cevap verdi.

Güncellenme 26 Aralık 2018 16:32

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in, "Umarım, uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" şeklindeki küstah sözlerine yanıt verdi.

Bakan Gül, İsrail’in terör adına ağıt yakmasına şaşırmadıklarını söyledi.

İsrailli bakan ne demişti?

İsrailli bakan, ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki Kürt savaşçıları olumsuz etkileyeceğini, Kürtlerin büyük kahraman olduğunu, onlar sayesinde Batı'nın DEAŞ ile savaşının başarıya ulaştığını, onların müttefikleri olduğunu ve Türklere karşı verdikleri mücadeleyi kazanmalarını umduklarını, uluslararası toplumun Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önleyeceğini umduğunu belirtti.