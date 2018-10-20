Bakan Gül'den hukukçuları yakından ilgilendiren açıklama

Adalet Bakanı Gül, mesleki yeterlikle hukuki yeterlilik sınavı getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Güncellenme 20 Ekim 2018 13:16

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleki yeterlikle hukuki yeterlilik sınavı düşündüklerini, hukuk fakültesinden mezun olan birisinin noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına girmesi gerektiğini; bu sınavı geçtikten sonra diğer alanlarda, hangi mesleği düşünüyorsa o sınava gireceğini, bunun da mesleğin kalitesini artıracağını düşündüklerini söyledi.

Yeni bir hukuk eğitimi üzerinde çalışılıyor

Yargı hizmetlerinin verilmesinde mesleki yetkinliğin önemine işaret eden Gül, yeni bir hukuk eğitimi modeli ile hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Abdulhamit Gül, uluslararası uygulamaların da incelendiğini aktardı.

İş yükü hafifleyecek

Hakim ve savcı yardımcılığının, mesleğe daha iyi, tecrübeli, donanımlı hazırlanmayı sağlayacağını vurgulayan Gül, konunun, hakim ve savcıların, mahkemelerin iş yükünü de hafifletecek bir model olarak gündemlerinde bulunduğunu bildirdi.

Tecrübeler artırılacak

Hakim ve savcı yardımcılarının, hakim ve savcıların nezaretinde bazı işlemleri yapacağını kaydeden Gül, bu sürede tecrübelerin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Çalışma devam ediyor

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Gül, hakim ve savcı yardımcılığında belirli bir süre öngördüklerini, bu sürede teori ve pratiğin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

“Bunun yargıya güveni ve kaliteyi artıracağına inanıyoruz”

Adalet Bakanı Gül, hukuki ve mesleki yeterlikle ilgili öngörülen sistem hakkında şu görüşlerini paylaştı:

"Mesleki yeterlikle hukuki yeterlilik sınavı düşünüyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olan birisi noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı ne olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına girecek, bu sınavı geçtikten sonra diğer alanlarda, hangi mesleği düşünüyorsa o sınava girecek. Bunun da mesleğin kalitesini artıracağını düşünüyoruz. Strateji belgemizle beraber bu konuda da önerileri alıyoruz. Kamuoyunda da büyük destek gördük. Bunun yargıya güveni ve kaliteyi artıracağına inanıyoruz."