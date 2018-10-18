Bakan Gül'den gündeme dair kritik açıklamalar!

Bakan Gül, yargının Brunson kararı, İş Bankası'nın hazineye devri, MHP'nin af teklifi ve Kaşıkçı olayıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 18 Ekim 2018 11:16

MHP’nin af teklifiyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tüm paydaşlarla çalışmaların devam ettiğini, bu konudaki hassasiyetin toplumun hassasiyetiyle aynı olduğunu söyledi.

Kaşıkçı soruşturması devam ediyor

Cemal Kaşıkçı soruşturması hakkında konuşan Bakan Gül, soruşturma devam ettiğini, ayrıntıların başsavcılıkta olduğunu, elde edilen bilgilerin başsavcılık tarafından takdir edileceğini, soruşturmanın gizli bir şekilde yürütüldüğünü, önemli olanın olayın aydınlatılması olduğunu, süreci Türkiye’nin çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönettiğini ifade etti.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Gül, “Burası konsolosluk binası. Konsolosluk binasında arama için Suudi devletinin kabulü beklendi. Olayın nasıl olduğunu inceleyecek olan adli mercilerdir” dedi.

Yargının Brunson kararı

Bakan Gül, rahip Brunson’ın tahliyesinin çok tartışmaya neden olduğunu, ABD'nin de yaptığının kabul edilemez açıklamaları olduğunu, yargılamaları yapan Türk yargısının kararını hiçbir yerden etkilenerek vermediğini, dosyadaki delillere göre bakıp, karar verdiğini, mahkemenin bir karara vardığını, Brunson’ın beraat etmediğini, kararın mahkumiyet olduğunu, yani suçlu bulunduğunu, bununla birlikte adli kontrol kararını verenin de mahkeme olduğunu, burada kararı veren mahkeme olduğunu söyledi.

Başından itibaren bu sürecin başlatıldığını ve sonuçlandırıldığını belirten Bakan Gül, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının kaldırıldığını, Brunson’ın beraat etmediğinin bilinmesi gerektiğini, kararı verenin mahkeme olduğunu, mahkeme gerekçeli kararı açıklayınca kararın gerekçesini göreceklerini, gerekçeli kararın beklenmesi gerektiğini belirtti.

Af açıklaması

Bakan Gül, af konusunda temel hassasiyetlerinin toplumun hassasiyetleri ile aynı istikamette olduğunu, bu konuda kararı verecek olanın siyaset olduğunu ifade etti.

İş Bankası’nın hazineye devri

İş Bankasının hazineye devri için bir çalışmanın Meclis gündemine geleceğini belirten Bakan Gül, “Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP'ye Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği için dava açmıştı. Atatürk'ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir” dedi.

FETÖ ve PKK açıklaması

Bakan Gül, FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu ve hükümlünün cezaevlerinde bulunduğunu, DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü olduğunu söyledi.