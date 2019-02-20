Bakan Gül'den FETÖ davaları hakkında açıklama

Adalet Bakanı Gül, FETÖ’nün inkar stratejisi içinde olduğunu ve bunun örgütün savunma taktiğinin parçası olduğunun açık olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Şubat 2019 11:56

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ’nün inkar stratejisi içinde olduğunu, bunun örgütün savunma taktiğinin parçası olduğunun açık olduğunu, talimat doğrultusunda, örgüt mantığı içerisinde yaptıklarını söyledi.

“FETÖ kripto bir örgüttür”

Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, bekasını tehdit eden, darbe girişiminde bulunan örgüte karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Gül, Türk yargısının da bu mücadeleyi sürdürdüğünü, FETÖ'nün kripto bir örgüt olduğunu, "Mücadeleyi yaptık. Tüm isimler bunlardı, yargılamalar devam ediyor, başka isim çıkmayacak" yaklaşımının doğru olmadığını, bunun başarıya ulaşmayı da engellediğini belirtti.

Bakan Gül, masumla suçlunun ayırt edilerek yargılama yapılması konusunda da titizlik gösterildiğinin, FETÖ'yle kararlı mücadelenin sonuna kadar süreceğinin altını çizdi.

“FETÖ, inkar stratejisi güdüyor”

Darbe girişimine katılan örgüt mensuplarının delillere rağmen inkarda bulunduğu ifadelerinin hatırlatılması üzerine Gül, "Bunun da üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Talimat doğrultusunda, örgüt mantığı içerisinde yapıyorlar. Yargılamayı Türk yargısı, hakimlerimiz yapıyor. Dosyadaki, deliller, ispatlar değerlendirilerek yargılamalar yapılmakta. Bu konuda ne kadar inkar ederlerse etsinler, delilden sanığa giden bir hukuk sistemimiz var” dedi.