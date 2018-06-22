Bakan Gül'den ezber bozacak FETÖ iddiası!

Adalet Bakanı Gül, canlı yayında FETÖ hakkında gündeme bomba gibi düşecek yeni iddialarda bulundu.

Güncellenme 22 Haziran 2018 12:54

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında FETÖ hakkında yeni iddialarda bulundu. Gül, Türk yargısının, polisin yeni bilgilere ulaşıldığını, bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldığını söyledi.

Türk yargısı yoğun bir çalışma içine girdi

Bakan Gül, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra darbeyle ilgili Türk yargısının yoğun bir çalışma içine girdiğini, Türk yargısı polisinin bu darbe girişimine tiyatro diyenleri üzecek ve bu işin gerçeğini öğrenmek isteyenler için de çok önemli gelişmelere, bilgilere ulaştığını, bu hususla ilgili de hem iade dosyasına, hem bu süreçte yargılama, mahkemelerde tiyatro oynayanların da ‘bilmedim görmedim’ diyenlerin de tüm ezberini bozacak ve bunların ne olduğunu herkesin göreceği yeni delillere ulaşıldığını ve ulaşılmaya devam edildiğini ifade etti.

Yargı delillere ulaşmaya çalışıyor

Bu yargılamada bir delil değil, birçok delil olduğuna dikkati çeken Bakan Gül, bunların hepsi de bu darbenin FETÖ tarafından bizzat yapıldığını, bir darbe olduğunu açıkça gösterdiğini, CHP'nin bu işe tiyatro olarak bakmaya devam ettiğini, Türk yargısının bütün bu delilere ulaşmaya devam ettiğini söyledi.

Çok ciddi deliller var

Bakan Gül, oldukça ciddi deliler çıktığını, önceden de çok ciddi deliller olduğunu, bundan sonra yeni çıkacak yeni delillerle ilgili yargılamaların ve delillerin deşifresinin devam edildiğini, yargılamalarla ilgili çok önemli gelişme olduğunu, bunun ilgili makamlarla paylaşılacağını, Türk yargısına, emniyet ve istihbarat teşkilatına gösterdikleri gayret için teşekkür ettiğini belirtti.