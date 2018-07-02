Bakan Gül'den Eylül açıklaması!

Ankara'da canına kıyılan küçük Eylül hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, katile en ağır cezanın verileceğini söyledi.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 12:15

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül; bir baba, bir adalet bakanı ve milletvekili olarak bu olayla ilgili öfkelerini dile getirecek cümle kurmakta zorlandıklarını ifade etti.

En ağır cezayı alacak

Olayın faili veya failleriyle ilgili soruşturma sürecinin en hızlı şekilde sonuçlanacağını söyleyen Bakan Gül, suçlunun en ağır cezayı alacağını, yargı makamlarının konuyla ilgili soruşturma yaptığını, bakanlığın bu konunun takipçisi olacağını, olayla ilgili bir tutukluluk ve gözaltıların söz konusu olduğunu, ilgili makamların ifadeleri ve gerekli incelemeleri yaptıktan sonra durumun tüm yönleriyle açıklanacağını, olayın cinsel istismar boyutuyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığı, adli tıp soruşturmasının ardından netlik kazanacağını, şu anda bununla ilgili fiilin olup olmadığıyla ilgili tam bir şey söylemenin erken olacağını, adli tıp makamlarının incelemelerinin devam ettirdiğini, bu olayla ilgili sosyal medyada cesedin farklı parçalara ayrıldığı gibi bir takım yanlış, doğru olmayan bilgilerin yer aldığını, bu konuda savcılığın açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

En ağır yaptırımları AK Parti getirdi

AK Parti'nin cinsel istismar konusunda cezaları artırdığına dikkati çeken Bakan Gül bu konuda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla komisyon kurulduğunu, özellikle suça giden sebepleri engelleyecek, caydıracak neler olabilir bunları ortaya koyduklarını, faillerin mağdur veya yakınlarıyla irtibata geçebileceği, ortamlarda bulunabileceği gelişmeleri engelleyecek çalışmalardan tutun da cezaları, infazları artıracak çalışmalara kadar tüm düzenlemeleri yaptıklarını, bu hususun Meclisin ilk gündem maddelerinden birisi olacağını, tasarının meclise sevk edildiğini, meclisin tatile girmesiyle yasalaşmadığını, ilk dönemde bunun kanunlaşacağını söyledi.