Bakan Gül'den çok kritik FETÖ açıklaması!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen ve yurt dışına firar eden örgüt üyeleri hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 27 Mart 2019 10:29

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ve yurt dışına kaçan diğer örgüt üyelerinin yakalanmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

7 defa talep iletildi

Terör örgütü lideri Gülen’in iadesi için ABD’ye tam 7 defa talep iletildiğini dile getiren Bakan Gül, bu ülkede açılan FETÖ soruşturması ile iadelere ilişkin adli yardımlaşma taleplerinin Türkiye tarafından yerine getirildiğini aktardı.

ABD’li heyet bazı kişileri dinledi

Bakan Gül, Türkiye’ye gelen ABD heyetinin 3 Ocak’ta yaptığı görüşmeleri hatırlatarak, heyetin bazı kişileri dinlediğini, bu konularla ilgili gerekli yardımın yapıldığını belirtti.

İade gerçekleşmelidir

İadeyle ilgili, uluslararası iade hukukunun gereğinin tüm yönleriyle tamamlandığını belirten Bakan Gül, “Bu saatten sonra asıl olması gereken iadenin gerçekleşmesidir” dedi.

Bakan Gül, ABD’li mevkidaşına mektup göndermiş

ABD Adalet Bakanlığı görevine getirilen mevkidaşı William Pelham Barr'a gönderdiği tebrik mektubunda, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinin de tekrar gündeme taşındığını aktaran Gül, "Seçim sonrası için de yeni ABD Adalet Bakanından, bu konuları görüşmek, ABD-Türkiye arasındaki adli iş birliği konusu ve diğer adli konuları konuşmak üzere randevu talebimiz oldu. Seçim sonrası randevu gerçekleşirse bunları yüz yüze görüşme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

Yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarına ilişkin de iade taleplerinin ilgili ülkelere iletildiğini kaydeden Gül, "504 kişi hakkında 91 ülkeye iade talebi gönderildi. Türkiye'ye getirilmesi sağlanan FETÖ'cülerin sayısı da 107'dir. Bunların takibini yapmaya devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.