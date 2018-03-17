Bakan Gül'den Çiftlik Bank açıklaması!

Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank ve FETÖ hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Güncellenme 17 Mart 2018 11:08

Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çiftlik Bank hakkında açıklama yaptı.

Mağduriyetler giderilecek mi?

Bakan Gül, çok titiz bir şekilde soruşturmanın yürütüldüğünü, mağdurların hukuki güvenceleri, hakları nasıl elde edilmesi gerekiyorsa bunun için her türlü çalışmaların yapıldığını belirtti. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili konunun yargıya geç intikal ettiğini kaydeden Gül, şikayet gelir gelmez yurt dışına çıkış yasağı koyulduğunu, çıkış yasağından sonra yurt dışında olduğunun anlaşıldığını belirtti.

İadesi talep edildi mi?

Uruguay'a kaçtığı belirtilen Mehmet Aydın'ın bu ülkeden iadesinin talep edilip edilmeyeceği sorusuna cevap veren Gül, "O konuda savcılarımız ne gibi imkan varsa ilgili kişi ile ilgili o hususta da gerekli takibatı yapıyorlar" dedi.

"Af söz konusu değil"

Bakan Gül ayrıca herhangi bir affın söz konusu olmadığının da altını çizdi.

"FETÖ bir terör örgütüdür"

FETÖ hakkında da açıklama yapan Bakan Gül, FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğu, devleti ele geçirmeye çalışan bir terör örgütü olduğunun kararının verildiğini, yargının bakış açısının bu olduğunu, 2 konuda yargılamaların devam ettiğini, bunlardan birincisinin darbeciler diğerinin ise darbecilere destek verenler olduğunu belirtti.

"Olaya karışmadıysa beraat ediyorlar"

Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Adam ben bunu yapmadım diyor ama, ben dahil bunu bilemeyiz. Mahkemeler, beraat etmesi gerekene beraat veriyor. Tutuklanması gerekeni tutukluyor. Yanlış karar olursa zaten savcılar itiraz ediyor. Bu suçlardan yargılanan herkes suçludur diyemeyiz. Mesela bazı erler, öğrenciler olaya karışmadığı için beraat etti. Olaya karışmadıysa beraat ediyorlar. Bir vatandaşımızı şehit ettiyse rütbesi, ünvanı ne olursa olsun cezasını alıyor.

"Hala yargıya sızmaya çalışıyorlar"

"FETÖ ile mücadele konusunda her şey bitti, hepsini deşifre ettik gibi bir rahatlık asla olmamalı. Hala yargıya sızmaya çalışıyorlar. Yargı sınavına çalışan bir grup kişi yakalandı. Ancak yargılanacaklar, şimdiden bir şey demek doğru değil. Rehavete kapılmayacağız, kripto bir yapı. Hukuk içinde mücadeleyi sürdüreceğiz. Hükümet her türlü tedbiri alacaktır."

"Meseleye hukuki değil de siyasi bakılıyor"

"Ben hukuk adına, terörle mücadele konusunda uluslararası hukuk göz önüne alınacaksa umutluyum. Meseleye hukuki değil de siyasi bakılıyor. Terörü koruyan devlet konumu ortaya çıkacaktır. Bir devlet adına en istenmeyecek şeydir. Uluslararası iadelerde bana bunu ispat edin diye bir şey yoktur. İstenen kişiyi alacak, yargılayacaksınız, ondan sonra karar vereceksiniz. Şüphe yeterli. Yüzlerce şüphe, itiraf söz konusu. Bu konuda hukukumuz, sözleşmelerimiz gereği iadeyi bekliyoruz."