Bakan Gül'den CHP'li ismin o açıklamalarına sert tepki!

Adalet Bakanı Gül; CHP'li Öztrak'ın, "Adalet Bakanı'nın ellerinin oy çuvallarının üzerinde ne işi var" açıklamalarına cevap verdi.

Güncellenme 07 Nisan 2019 14:19

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'li Faik Öztrak'ın, "Adalet Bakanı'nın ellerinin oy çuvallarının üzerinde ne işi var" şeklindeki sözlerine cevap verdi. Bakan Gül açıklamasında "Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır. Tüm süreçler siyasi partilerin hepsinin huzurunda gerçekleşiyor. Bu konuda karar verecek olan YSK'dır. İdarenin herhangi bir dahli olmaz. İtirazları YSK karara bağlayacak" dedi.

81 ilde nöbetçi noter dönemi başladı. Bakan Gül yeni dönem ile ilgili açıklamalar yaptı.

“YSK bu işin patronudur”

Bakan Gül, şunları söyledi:

Hukuk artık hafta sonu tatile çıkmayacak. Noterlerimize ve tüm vatandaşlarımıza yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'de milletin iradesi oy çuvallarına yansımıştır herkesin saygı göstermesi gereken bir iradedir. Tüm süreçler siyasi partilerin hepsinin huzurunda gerçekleşiyor. YSK bu işin patronudur.

Millet yetkisini kullanmıştır. Bu konuda karar verecek olan YSK'dır. İdarenin herhangi bir dahli olmaz. İtirazları YSK karara bağlayacak. Vatandaşın iradesi her şeyin üzerindedir.