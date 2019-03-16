Bakan Gül'den CHP-HDP ittifakına sert sözler

Adalet Bakanı Gül, "Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır" sözleri ile CHP'nin HDP ile yaptığı ittifaka tepki gösterdi.

Güncellenme 16 Mart 2019 13:11

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP ve HDP ittifakı iddialarıyla ilgili, "Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır" yorumunu yaptı.

“Şimdi alenen söylüyorlar"

CHP’nin HDP ile gizli bir ittifak içinde olmasını eleştiren Bakan Gül, "Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar" dedi.

Bakan Gül, "HDP, ’Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul’da İmamoğlu kazanırsa bize borçlusunuz’ diyor" ifadelerini kullandı.

“Halkımız sandıkta bozacaktır"

“Önceden açık etmeden söylüyorlardı, şimdi alenen söylüyorlar” diyen Bakan Gül, “Karanlık odalarda kurulan ittifakları halkımız sandıkta bozacaktır" diyerek sert tepki gösterdi.

Yeni Zelanda'daki saldırıya tepki

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı hakkında da konuşan Bakan Gül, "Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz. Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir" ifadelerini kullandı.