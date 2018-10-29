Bakan Gül'den "af teklifi" açıklaması

Bakan Gül, MHP tarafından TBMM’ye sunulan af teklifi dışında yeni bir teklif hazırladıklarını duyurdu.

Güncellenme 29 Ekim 2018 11:01

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP tarafından TBMM’ye sunulan af teklifi dışında yeni bir teklif hazırladıklarını söyledi. Bakan Gül, “İhtiyaç ve zaruretler çerçevesinde toplumdaki hassasiyeti rencide etmeyecek, ceza adaletini sağlama anlamında çalışmamız var. Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle teknik çalışma yapıyoruz” dedi.

Bakan Gül, MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını belirtti.

“Teknik bir çalışma yapıyoruz”

Düzenlemelerin hep bir zaruretten kaynaklandığını ifade eden Bakan Gül, “Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz” dedi.

“Topluma ve devlete olan güven zedeleniyor”

Bakan Gül, “Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. ‘Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor’ algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor" ifadelerini kullandı.

“Meclis’in takdirine sunacağız”

Büyük suçların küçük suçlardan yola çıkarak oluştuğunu vurgulayan Bakan Gül, “Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız” dedi.