Bakan Gül'den Abdullah Gül'e sert eleştiri!

Bakan Gül, geniş mutabakat sağlanamadığı için aday olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'e eleştirilerde bulundu.

Güncellenme 28 Nisan 2018 16:33

Geniş mutabakat sağlanamadığı için muhalefetin adayı olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'e Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yanıt geldi. Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül ne demişti?

Abdullah Gül, erken seçimlerle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismini zikretmesiyle bir hareketlilik başladığını, olayların kendisinin dışında geliştiğini, geniş mutabakat söz konusu olduğunda üzerine düşeni yapacağını, Karamollaoğlu'nun görüşmeleri sonucunda böyle bir mutabakatın söz konusu olmadığını, bu nedenle adaylığının söz konusu olmayacağını belirtmişti.