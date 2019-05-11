Bakan Gül, YSK'nın kararı hakkında ilk kez konuştu!

Adalet Bakanı Gül, "Bir muhalefetin üslubuna asla yakışmayan bir tavırdır" sözleri ile Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Güncellenme 11 Mayıs 2019 17:28

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Hukuk devletinin olmazsa olmazıdır"

Bakan Gül, "YSK'nin kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nin kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır." ifadelerini kullandı.

"İtibar cellatlığına dönüştüremezsiniz"

Gül, "Elbette eleştiriler olabilir. Ama bu eleştirileri bir YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz" diye konuştu.

"Bu tür davranışlar asla kabul edilemez"

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: İsimlerini okunarak, yüksek mahkeme üyelerini tahkir etmek, tezhif etmeye yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna da asla yakışmayan bir tavırdır.