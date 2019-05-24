Bakan Gül: Son sözü millet söyleyecek!

Adalet Bakanı Gül, YSK'nın İstanbul için kararını verdiğini, bundan sonra milletin hakemliğine gidileceğini ve son sözü halkın söyleyeceğini belirtti.

Güncellenme 24 Mayıs 2019 10:36

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül; hakimlerin kararı ile konuştuğunu, bundan sonra milletin hakemliğine gidilmesi yönünde karar verildiğini, İstanbul’da son sözü seçmenlerin söyleyeceğini, sonuca herkesin saygılı olacağını söyledi.

Süresiz nafaka tartışması

Süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili çalışmada sona gelindiğini belirten Bakan Gül, "Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Nafakada alt ve üst sınır ne olacak, hakim hangi kriterlere göre karar verecek çalışıyoruz. Temel hassasiyetimiz taraflardan birine yeni mağduriyet alanı oluşturmamak" dedi.

"Ne çözüm süreciyle ne de İstanbul seçimiyle ilgisi yok"

Abdulhamit Gül, Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini de değerlendirdi. Adalet Bakanı "Ne çözüm süreciyle ne de İstanbul seçimiyle ilgisi yok. Avukatlarıyla görüşme konusunda hukuki engel vardı. mahkeme bu kararı kaldırdı" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül, afla ilgili bir çalışmalarının olmadığını da belirterek "Bu partimizin ve Meclis'in taktirinde olan bir konu" dedi.

"İnsan hakları eylem planını da içerecek"

Adalet Bakanı'nın gündeminde ayrıntıları 30 Mayıs'ta açıklanacak yargı reformu strateji belgesi de vardı. Gül bu konuya ilişkin, "İfade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunmasının daha da gelişeceği, içinden demokratikleşme paketinin çıkacağı 2023'e kadar sürecek bir yol haritası olacak. Strateji belgesi hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı insan hakları eylem planını da içerecek" açıklamasını yaptı.

İfade özgürlüğüyle ilgili olumlu adımlar

Gül, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti görüşmelerinin kritik başlığı olan terörle mücadele yasasında değişiklik üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Bakan, "Terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan ifade özgürlüğüyle ilgili olumlu adımlar üzerinde çalışıyoruz, onları gündeme alacağız" dedi.