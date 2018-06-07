Bakan Gül, FETÖ davalarının ne zaman biteceğini açıkladı

Adalet Bakanı Gül, FETÖ davalarının yıl sonun kadar biteceğini söyledi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 13:00

FETÖ davalarının yıl sonuna kadar biteceğini ifade eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP heyetinin Gülen dosyalarını incelediğini, ana muhalefet partisinden bir teşekkür beklemediklerini, iddiaların geçerliliğinin olmadığını söyledi.

24 Haziran’da milletin dediği olacak

Muhalefetin parlamenter sisteme dönüş vaad hakkında konuşan Gül, iki genel başkan oturup 'Biz eski sisteme döneceğiz' deyince bu sisteme dönüş olmadığını, 'Milletin iradesi iki üç genel başkanın dudağı arasında' meselesinin eskiden olduğunu, 24 Haziran'dan sonrasının zaten milletin dediğinden başka hiçbir şey olmayacağını ifade etti.

Kimse FETÖ bitti düşüncesine kapılamaz

Bakan Gül, 40 yıldır gizli ajanda ile 'Devleti ele geçirmeye kadar kendinizi gizleyin' mottosuyla yetişmiş bir örgüt için 'iki yılda bitirdik, artık mücadele sona erdi, başarıyla bitti' gibi düşünceye kimsenin kapılamayacağını, burada kararlı, teyakkuz içerisinde, istikrarlı bir şekilde mücadeleyi sürdürmenin gerektiğini söyledi.

FETÖ davaları ne zaman bitecek?

FETÖ davalarının 2018 sonuna kadar Türkiye'nin yargı gündeminden düşeceğini belirten Bakan Gül, davaların bu süre zarfı içinde tamamlanacağını, fiili darbe davalarının genel itibarıyla yüzde 70 oranında ilk derecede sonuçlandığını, darbe davalarında 287 dosyanın 171'inde karar verildiğini, 116 davanın devam ettiğini, 2140 mahkumiyet, 1478 beraat kararı verildiğini belirtti.

Darbe davaları ne durumda?

Bakan Gül, darbe davalarında 622 sanığın ağırlaştırılmış müebbet aldığını, bu sanıklardan 31'i hakkında dörder kez, 4 sanık hakkında da üçer kez ağırlaştırılmış müebbet verildiğini, 887 sanığın da müebbet hapis cezası ile cezalandırıldığını, 631 sanığa da 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiğini açıkladı.

İnce’nin Gülen iddiaları

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarının ciddiyetsiz olduğunu, bunu milletle paylaşmak zorunda olduğunu, İnce'nin cumhurbaşkanlığına talip olduğunu, aday olduğunu ama devletin kurumlarına değil gelen bir telefona inandığını, Türk milletinin devleti asla gidip böyle bir yaklaşıma, tarza teslim etmeyeceğini söyledi.

OHAL’in blançosu

Bakan Gül, 107.175 kişi ihraç işlemine tabi tutulduğu, OHAL Komisyonu'na 108.905 başvuru olduğunu, 19.500'ünde karar verildiğini, 970 tüzel ya da gerçek kişinin iadesinin kabul edildiğini belirtti.

CHP heyetinin Gülen’in dosyalarını incelemesi

CHP heyetinin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen dosyalarını incelemesi hakkında konuşan Bakan Gül, "Buradan asla 'doğru yapılmış, elinize sağlık' diyecekleri bir şey beklemiyoruz… İddialarının geçerliliği yoktur. Türkiye'de bu işlemleri yapan saygın hakimlerdir, savcılardır" dedi.

HDP açıklaması

HDP'nin 7 Haziran'da bölgeden en güçlü desteği aldığını belirten Bakan Gül, PKK'nın ilk başta silahı kendi bölge halkına çevirdiğini, mücadeleyi bunlarla yaptıklarını söyledi.